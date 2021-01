پاک بحریہ کی جانب سے زیر آب اینٹی شپ میزائل اور تارپیڈو فائرنگ کاکامیاب مظاہرہ 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں زیر آب اینٹی شپ میزائل اور تارپیڈو فائرنگ کاکامیاب مظاہرہ کیا۔مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پاک بحریہ کے ترجمان ادارے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاک بحریہ کی آبدوزوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، میزائل اور تارپیڈو فائرنگ کامظاہرہ پاک بحریہ کی صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

ترجمان کے مطابق نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے بھی میزائل اور تارپیڈو فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کے جوان اور آفیسرز ملکی سمندری سرحدوں اور بحری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔

In an impressive fire power display, #PakNavy demonstrated combat readiness & War Fighting capabilities through Live Weapon Firing at North Arabian Sea. Missiles & Torpedoes launched from #PakNavy Submarines successfully engaged intended targets. (1/2) pic.twitter.com/PZBwtdh6no