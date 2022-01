صحتیابی کے بعد عابد علی کی گراؤنڈ میں واپسی ، پی سی بی نے ویڈیو جاری کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹر عابد علی نے صحت یابی کے بعد گراؤنڈ کا رخ کرلیا ہے۔

عابدعلی کی کرکٹ میں بتدریج واپسی پر پاکستان کرکٹ بورڈ( پی سی بی) نے ویڈیو جاری کر دی ہے۔ویڈیو میں عابدعلی کا کہنا ہے کہ بیٹنگ کے دوران سینےمیں درد ہوا ،اظہر علی سے مشورے کے بعد باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ہسپتال پہنچنے پر معلوم ہوا دل کی دو ‏شریانیں بندہیں۔ ای سی جی میں معلوم ہوا دل صرف 30 فیصد کام کررہا تھا اللہ نےمجھے دوسری ‏زندگی دی ہے،دوبارہ کرکٹ میں واپس آنا ہے۔ فینز سے درخواست ہےکہ وہ باقاعدگی سے اپناچیک ‏اپ کروائیں۔ ‏کوشش ہے کہ جلد کرکٹ فیلڈ میں واپس آؤں۔

When life puts up a challenge, a champion never gives up. @AbidAli_Real narrates what he actually went through.

More details: https://t.co/19HJSaOiTI pic.twitter.com/gUj8vXsX0Z