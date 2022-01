واردات کے دوران کھچڑی بنا کر کھانے والا چور پکڑا گیا

گوہاٹی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست آسام کے شہر گوہاٹی میں چوری کی واردات کے دوران کھچڑی پکا کر کھانے والے چور کو گرفتار کرلیا گیا۔

آسام پولیس نے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر لکھا اگرچہ اس کے صحت کیلئے بہت سے فائدے ہیں لیکن چوری کی واردات کے دوران کھچڑی پکا کر کھانا آپ کیلئے نقصان دہ ثابت ہوسکتا ہے۔ گوہاٹی پولیس نے چور کو پکڑ لیا ہے اور اب اسے جیل میں گرم کھانا دیا جا رہا ہے۔

The curious case of a cereal burglar!

Despite its many health benefits, turns out, cooking Khichdi during a burglary attempt can be injurious to your well being.

The burglar has been arrested and @GuwahatiPol is serving him some hot meals. pic.twitter.com/ehLKIgqcZr