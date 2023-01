سدھارتھ ملہوترا کی فلم "مشن مجنوں" کا ٹریلر جاری ہوتے ہی تنقید کی زد میں

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے معروف اداکار سدھارتھ ملہوترا کی فلم "مشن مجنوں" کا ٹریلر ریلیز ہو گیا جس کے بعد اداکار کومسلمان کا روپ دھارنے پر تنقید کاسامنا ۔

تفصیلات کے مطابق اداکار سدھارتھ ملہوترا نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی نئی فلم "مشن مجنوں" کا ٹریلر شیئر کیا ہے جس میں وہ ایک بھارتی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں جو پاکستان میں ایک مسلمان کا بھیس بدل کر جاسوسی کر رہا ہے۔مشن مجنوں ایک بھارتی ایجنسی کے ایسے مشن کی کہانی ہے جس میں وہ اپنے ایجنٹ یعنی سدھارتھ ملہوترا کے ذریعے پاکستان کو نیوکلیئر بم بنانے سے روکتے ہیں۔تاہم وہ ایک پاکستانی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جس کے بعد ان کا مشن مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔فلم میں سدھارتھ ملہوترا نے روایتی بالی ووڈ فلموں کی طرح شلوار قمیض ٹوپی اور رومال پہن کر آنکھوں میں سرمہ اور گلے میں تعویز پہن کر خود کو مسلمان دکھانے کی کوشش کی ہے جس پر پاکستانی صارفین سدھارتھ کے روپ پر تنقید کرتے نظر آرہے ہیں۔

سوشل میڈیا پر پاکستانی صارفین کا انڈیا فلم انڈسٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے کہ" پاکستان کے بارے میں یہ فضول فلمیں بنانا بند کریں۔ یہ جعلی ادب، ٹوپی، سورمے والی آنکھیں اور احمقانہ کہانی کی لائنیں"۔

Stop Making these Nonsense Movies about Pakistan. That Fake Aadab, Topi , Surmay wali aankhen and idiotic Story lines.. Bas kardo Bas.