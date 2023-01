لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)چوہدری پرویز الہٰی کے بیٹے چوہدری مونس الہیٰ نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی نئی سمری سوشل میڈیا پر شیئر کردی۔

مونس الہٰی نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس کا عکس سوشل میڈیا پر شیئر کیا، مونس الہیٰ کے شیئرکیے گئے عکس میں پنجاب اسمبلی کا مونوگرام موجود ہے اور اس میں تاریخ پر اوور رائٹنگ بھی نہیں ہے۔اپنی ٹوئٹ میں مونس الہیٰ نے کہا کہ وعدہ پورا کردیا، امید ہے عمران خان کو جلد وزیراعظم کی کرسی پر دیکھیں گے۔

Promise fulfilled. May we see you back in PM seat soon @ImranKhanPTI. InshAllah!! pic.twitter.com/myQqotYJVr