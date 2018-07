” کلثوم نواز نے آنکھیں کھول دیں اور۔۔۔“ سب سے بڑی خبر آ گئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز نے ایک ماہ بعد آنکھیں کھول دیں ۔اس حوالے سے حسین نواز نے کہا کہ ایک مہینے کے بعد آنکھیں کھولی ہیں ،آنکھیں جھپکی بھی ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھا ہے ،میری درخواست ہے کہ انہیں دعاﺅں میں یاد رکھیں ۔حسین نواز نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ان کی طبیعت میں بہتری آرہی تھی اور انہیں دی جانے والی بے ہوشی کی دوائیوں میں بھی کمی لائی جا رہی تھی ۔نجی نیوز چینل جیو نیوز کے مطابق جب بیگم کلثوم نواز نے پہلی بار آنکھیں کھولیں تو نواز شریف بھی وہاں موجود تھے تو اس موقع پر نواز شریف کی آنکھو ں میں آنسو آگئے ۔بتا یا جا رہا ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی ایک ہفتے پہلے سرجری ہوئی تھی جس کے بعد سے ان کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی تو اور اس دوران انہوں نے دو تین بار رد عمل بھی دیا تھا ،وہ آوازیں بھی سن رہی تھیں ،ڈاکٹروں نے گلے کی سرجری کے بعد شریف خاندان کو خوشخبری دی تھی کہ ممکنہ خدشات ختم ہو گئے ہیں اور بیگم کلثوم نواز کی طبیعت میں بہتری آرہی ہے ۔دوسری جانب مریم نواز نے بھی ایک ٹوئٹ کر کے اپنی والدہ کی صحت سے متعلق یہ خوشخبری شیئر کی ۔

1st time in 30 days,Ami opened eyes for a few secs. Don’t know if she saw or registered us. Still not conscious& on vent. Prayers solicited.