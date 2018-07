”میں نے نواز شریف کا ایکسکلیوسوانٹر ویو کیا ہے لیکن چینل نے نہیں چلا یا کیونکہ ۔۔۔“صحافی عاصمہ شیرازی نے انتہائی حیران کن اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )عام انتخابات کی آمد آمد ہے اور 25جولائی کو پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین الیکشن ہونگے ۔اس موقع پر مسلم لیگ ن قبل از انتخابات دھاندلی کے الزامات عائد کررہی ہے اور لیگی رہنما اپنے کارکنوں کی حراست پر بھی سراپا احتجاج ہیں ۔دوسری جانب پاکستانی میڈ یا پر عائد ہونے والی پابندیاں بھی بین الاقوامی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اور پاکستانی میڈ یا پر پابندی پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں ،اب نواز شریف کے ہی انٹر ویو کو آن ائیر کرنے سے روک دیا گیا ہے ۔

معروف اینکر پرسن عاصمہ شیرازی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتا یا ہے کہ ”میں نے مسلم لیگ نواز کے رہنما نواز شریف کا لندن سے واپسی کے موقع پر ایکسکلیو سوانٹر ویو کیا تھا جس میں نواز شریف نے اپنے مستقبل کے منصوبہ کے بارے میں باتیں کیں لیکن بد قسمتی سے نا معلوم حالات کی وجہ سے یہ انٹریو آن ائیر نہیں ہو گا “۔

I had an exclusive interview with PMLN Leader Nawaz Sharif on the eve of his departure from London. He shared his future plans.

Unfortunately due to unknown circumstances this exclusive interview is not aired.#FaislaAapKa