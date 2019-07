صحافی سے بدتمیزی کے بعد کنگنا رناوٹ ڈٹ گئیں، ایک اور ویڈیو جاری کردی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے بدتمیزی کے بعد صحافی سے معذرت کرنے سے انکار کر دیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ نے اپنی بہن کے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دوبارہ زور دیا کہ صحافی سے کسی بھی صورت معافی نہیں مانگوں گی، کچھ لوگ صحافت نہیں بلکہ بالی ووڈ میں اپنے نمبر بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ اچھے لوگوں کے ساتھ کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میڈیا میں میرے بہت اچھے ہیں انہی کی بدولت مجھے ترقی ملی میں ان کی شکر گزار ہوں۔دوسری طرف صحافی کیساتھ کی جانے والی بدتمیزی پر پروڈیوسر ایکتا کپور نے صحافی برادری سے معافی مانگی ہے۔

Here’s a vidoe message from Kangana to all the media folks who have banned her, P.S she has got viral fever hence the heavy voice ????...(contd) pic.twitter.com/U1vkbgmGyq