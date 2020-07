ایک اور نوجوان پاکستانی اداکارہ کورونا وائرس کا شکار

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی نوجوان ، خوبرو اور باصلاحیت اداکارہ یشما گل بھی کورونا وائرس کا شکار ہوگئیں۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر دیئے گئے ایک پیغام میں انہوں نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی۔

گزشتہ روز سماجی رابطے کی اس ویب سائٹ پر سلسلہ وار ٹویٹ کرتے ہوئے یشما گل نے کہا کہ "تین دن پہلے میں خود میں کورونا وائرس کی علامات محسوس کیں اور خود کو قرنطینہ کرلیا۔ اس کے بعد کوویڈ 19کا ٹیسٹ کروایا۔ گزشتہ شام میری رپورٹ آئی تو نتیجہ مثبت نکلا۔ لیکن الحمداللّہ میں ٹھیک ہوں اور پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔"

3 days ago I felt feverish and mild symptoms associated with #Covid19 - so I self-isolated & got myself test immediately. Last evening the report came positive, but so far I am doing fine (alhamdulillah) except the initial symptoms.

اداکارہ نے اپنے اگلے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے کورونا ٹیسٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ غلط ہے، ہمیں سب کو اِس بیماری کے بارے میں بتانا ہے تاکہ ہم اس عالمی وبا سے لڑسکیں۔‘

Initial thought was i won’t tell anyone - but then I realised we can’t create a stigma around this disease and we need to fight it. Keep me in your prayers ... because I am scared !