ملالہ کی سالگرہ، دنیا 'ملالہ ڈے' منارہی ہے

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی اپنی 23ویں سالگرہ آج 12جولائی اتوار کو منا رہی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق قوم کی بیٹی، پاکستان کی پہچان اور دنیا کی سب سے کمسن نوبل انعام یافتہ شخصیت ملالہ یوسفزئی آج اپنی 23 ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ آج کے دن ملالہ نے اقوام متحدہ میں صنفی تفریق کے خلاف اثر انگیز تقریر کی تھی جس کے بعد اقوام متحدہ نے اس دن کو ملالہ ڈے قرار دے دیا۔

ملالہ یوسف زئی12جولائی1997ء کو پاکستان کے صوبہ خیر پختونخواہ کے علاقہ مینگورہ میں پیدا ہوئیں ملالہ یوسفزئی نے آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ملالہ یوسفزئی انسانی حقوق ،خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں سرگرم عمل ہے وہ کسی بھی شعبے میں نوبل انعام حاصل کرنے والے دنیا کی سب سے کم عمر فرد ہیں۔

ملالہ کو نو اکتوبر 2010 میں طالبان کی جانب سے گولیاں ماری گئی تھیں جس کے بعد انہیں برطانیہ منتقل کردیا گیاتھا۔ انہوں نے حال ہی میں آکسفورڈ سے اپنی گرایجوایشن کی ڈگری مکمل کی ہے.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. ???? pic.twitter.com/AUxN55cUAf