کورونا میں مبتلا بچن خاندان کے لیے شاہد آفریدی کا پیغام

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کورونا میں مبتلا بچن خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اظہارکیا ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہد خان آفریدی نے بھی ایک ٹوئٹ میں سینئر اور جونیئر بچن کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔

واضح رہے بھارت کے معروف اداکار امیتابھ بچن گزشتہ روز کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے جس کے بعد ان کے بیٹے ابھیشیک بچن، بہو ایشوریا رائے بچن اور پوتی ارادھیا بچن کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا گیا جو کہ مثبت آیا ہے۔ابھیشیک بچن کے مطابق ان میں اور ان کے والد میں کورونا کی معمولی علامات ہیں اور وہ ہسپتال میں زیرعلاج ہیں۔

Best wishes for @SrBachchan and @juniorbachchan . Hope you recover well and soon.