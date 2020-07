اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ خنجراب سے اسلام آباد تک نئی آپٹیکل کیبل آپریشنلائز کر دی گئی ہے۔اپنی ٹوئٹ میں ان کا کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں اسلام آباد سے کراچی اور گوادر تک کیبلز بچھائی جائیں گی، آپٹیکل کیبلز کا کام ڈیجیٹل ہائی وے پلان کے تحت کیا جا رہا ہے۔انہوں نے کہا کہ چین کے تعاون سے آئی ٹی انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔

New Optical fibre cable operationalised from Khunjrab to Isd,next phase will be laid from Isd to Kci& Isd to Gwadar as part of digital highway plan,foundation for digital/IT revolution-project being processed in conjunction with China.(data centre pic) #cpec #cpecmakingprogress pic.twitter.com/K3SmOURyQj