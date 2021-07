افغانستان سے بھارتی عملےکے انخلا کیساتھ ہی سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا، ہنسی روکنا مشکل

افغانستان سے بھارتی عملےکے انخلا کیساتھ ہی سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا، ہنسی روکنا مشکل افغانستان سے بھارتی عملےکے انخلا کیساتھ ہی سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان ...

کابل (ویب ڈیسک) افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے بعد بھارتی سفارت کاروں اور مبینہ ’را‘ ایجنٹوں کا انخلا جاری ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا ہے،افغانستان سے بھارتی سفارت کاروں کے انخلا کی بھارتی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کی ہے۔

افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں قائم بھارتی قونصل خانے سے تمام بھارتی عملے کو واپس بلا لیا گیا ہے۔اس حوالے سے سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار ہوگئی ہے اور صارفین بھارت کی افغانستان میں صورتحال کا خوب مذاق اڑا رہے ہیں۔

ٹوئٹر پر ایک صارف نے قندھار میں بند بھارتی قونصل خانے کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہےکہ 'تیار شدہ (فرنشڈ) گھر کرائے کے لیے دستیاب ہے'۔

Furnished home available for rent ????#Kandahar pic.twitter.com/aRuvuu7aFH — احمد حسین یوسفزئی (@ahx_yz) July 11, 2021

ایک صارف نے غالباً کسی بھارتی فلم کا منظر پوسٹ کرتے ہوئے بھارتی عملے کی روانگی پر طنز کیا ہے، تصویر میں متعدد افراد آنکھیں چرائے جارہے ہیں اور تصویر پر لکھا ہےکہ' آنکھیں مت ملاؤ، بس چلتے جاؤ'۔

ایک صارف نے بھارتی اداکار منوج باجپائی کی کسی فلم کا منظر پوسٹ کیا ہے جس میں وہ چادر ڈھک کر منہ چھپاتے ہوئے فرار ہورہے ہیں،صارف نے اس منظر کو قندھار میں بھارتی قونصل خانے کے عملے اور دہشت گردوں کے فرار ہونے سے ملایا ہے۔

The evacuation of Indian terrorist consulate in Kandahar#Kandahar pic.twitter.com/o44En0BXUG — Baryalay???????? (@baryalay_) July 11, 2021

ایک صارف نے بالی وڈ اداکار نواز الدین صدیقی کی تصویر پوسٹ کی ہے جس میں وہ زخمی حالت میں موجود ہیں اور تصویر پہ لکھا ہےکہ مجھ میں تو طاقت ہی نہیں بچی کچھ کرنے کی جب کہ صارف نے اس صورت حال کو افغانستان میں بھارتی فوج کی صورت حال سے تعبیر کیا ہے۔

ایک اور صارف نےبالی وڈ فلم 'گینگ آف واسع پور' کی تصویر پوسٹ کی ہے جس میں منوج باجپائی دیگر ساتھیوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسلحے سمیت فرار ہورہے ہیں، صارف نے اس منظر کو افغانستان سے بھارت کے فرار سے تعبیر کیا ہے۔