سیلاب کے باوجود لڑکا اپنی دلہن لے جانے پر بضد، لیکن پھر رخصتی کیسے ہوئی؟ دلچسپ ویڈیو نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) شدید بارشوں کے باعث ریاست بہار میں سیلابی صورتحال نے دولہا کو کشتیوں میں بارات لےجانے پر مجبور کردیا، کشتیوں میں بارات اور دلہن کی رخصتی کی ویڈیو نے انٹرنیٹ پر دھوم مچادی۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست بہار میں مون سون بارشوں کے باعث دریا بھپرے تو کئی گاؤں زیر آب آگئے لیکن دولہا کو اپنی دلہن کی رخصتی سے نہ روک سکے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دلہن رخصت ہونے کے بعد اپنی سسرال بھی انہی کشتیوں میں سوار ہوکر جارہی ہے جس میں بارات آئی تھی۔

#WATCH | Bihar: A wedding procession reached a bride's home in Samastipur's Gobarsittha village on boats & returned with her on the same, as the village is inundated due to rise in water level of Bagmati River. Three boats were arranged by the villagers for the procession. pic.twitter.com/10U3vq3mCW