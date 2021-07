متحدہ عرب امارات میں‌ عیدالاضحیٰ‌ کی چھٹیوں کا اعلان ہوگیا مگر کتنی ؟

ابوظہبی (ویب ڈیسک) متحدہ عرب امارات کی حکومت نے عید الاضحیٰ پر سرکاری ملازمین کیلئے عام تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔

اماراتی میڈیا کے مطابق حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق چھٹیوں کی شروعات بروز پیر مورخہ 19 جولائی سے ہوگا۔متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں عید الاضحیٰ کیلئے 4 روز کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے، جو پیر 19 جولائی سے بروز جمعرات مورخہ 22 جولائی تک ہوں گی جبکہ تئیس اور چوبیس جولائی کو ہفتہ وار تعطیل ہوگی۔

