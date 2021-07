دنیا کے سب سے گرم مقام وادی موت میں درجہ حرارت ساڑھے 54 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ کی مغربی ریاستوں میں شدید گرمی نے معاملاتِ زندگی کو بری طرح متاثر کرکے رکھ دیا۔ ریاست کیلی فورنیا کی وادیِ موت (ڈیتھ ویلی) میں درجہ حرارت 130 درجہ فارن ہائیٹ (54.4 ڈگری سینٹی گریڈ) تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ وادیِ موت دنیا کا سب سے گرم ترین مقام ہے۔

امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کے مطابق ڈیتھ ویلی میں جمعہ کو درجہ حرارت 130 درجہ فارن ہائیٹ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہفتہ کو وہاں کا درجہ حرارت 129.4 درجہ فارن ہائیٹ (54.11 ڈگری سینٹی گریڈ) ریکارڈ گیا۔

ڈیتھ ویلی میں فرناس کریک ویزیٹر سینٹر کے باہر نصب تھرمامیٹر پر 130 درجہ فارن ہائیٹ ٹمپریچر دیکھا جاسکتا ہے۔ بہت سے سیاح شدید گرمیوں میں وادی موت کا رخ کرتے ہیں اور اپنی ایئر کنڈیشنڈ گاڑیاں چھوڑ کر مذکورہ بالا تھرمامیٹر کے ساتھ اپنی تصاویر کھنچواتے ہیں۔

ایک سوشل میڈیا صارف کا کہنا ہے کہ اس نے اتوار کے روز وادی موت کے فرناس کریک کا شام چھ بجے دورہ کیا تھا اور اس وقت وہاں درجہ حرارت 132 درجہ فارن ہائیٹ (56 ڈگری سینٹی گریڈ) تھا۔ بہت سے صارفین نے اسی تھرمامیٹر پر نظر آنے والے 133 درجہ فارن ہائیٹ کے ساتھ بھی اپنی تصاویر شیئر کی ہیں تاہم ان کی نیشنل ویدر سروس کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی۔

I drove to Furnace Creek yesterday and took this at the visitor center at 6pm???? pic.twitter.com/V0Ynjhi9PD

Arrived at Death Valley early this morning for what could be a 130 degree Sunday (11 July). Will be here all day watching and documenting. Currently 103 at 7am and windy! #DeathValley #CAWX #FurnaceCreek #AZWX #NVWX pic.twitter.com/ANV4ZS0V5y