ایڈمنسٹریٹر کراچی کورونا کی علامات پر قرنطینہ ہوگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کورونا کی علامات ظاہر ہونے کے بعد قرنطینہ میں چلے گئے۔

شہر قائد میں بارشوں کے دوران مختلف علاقوں کا دورہ کرنے اور نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لینے والے مرتضیٰ وہاب میں کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ انہیں کل سے کورونا کی بعض علامات ظاہر ہوئی ہیں جس کے باعث انہوں نے خود کو قرنطینہ کرلیا ہے اور اپنا ٹیسٹ کروایا ہے۔

I have developed certain symptoms of Covid since yesterday. Have decided to isolate myself & get tested.