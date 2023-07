استنبول(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں مقبول ہونے والی اسلامی فتوحات پر مبنی سیریز "کورولس عثمان" میں مرکزی کردار نبھانے والے اداکار براک اوزجیفت نے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے ایک معروف فیشن برانڈ نے انسٹاگرام پر براک کا ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں اداکار نے بتایا کہ" وہ جلد پاکستان آئیں گے۔"ویڈیو میں براک نے پاکستان آنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ "انہیں برانڈ کا سفیر مقرر کیا گیا ہے، میں اپنے مداحوں اور پاکستانی ناظرین سے جلد ملاقات کروں گا۔"

J. Fragrances are beyond excited to announce a collaboration with none other than the incredible @burakozcivit ????♥️????#Jdot #JDotFragrances #KuruluşOsman #BurakÖzçivit will be the advertising face of J.fragrances in Pakistan ???????? pic.twitter.com/52iSrRlCr2