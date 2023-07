ملالہ یوسفزئی کی سالگرہ، شوہر کا پیار بھرا پیغام پڑھ کر دل خوش ہوجائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کی سالگرہ کے موقع پر ان کے شوہر عصر ملک نے ٹوئٹر پر پیار بھرا پیغام شیئر کیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں عصر ملک نے لکھا ہے کہ ملالہ سالگرہ مبارک ہو۔ عصر ملک نے لکھا کہ آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنی باکمال ہیں۔انہوں نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ بہترین ساتھی ہیں جس کی میں کبھی امید نہیں کر سکتا تھا۔عصر ملک نے ٹوئٹر پر ملالہ اور اپنی دلکش تصویر بھی شیئر کی ہے۔ قبل ازیں یونائیٹڈ نیشن بھی ملالہ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔

واضح رہے کہ 2021 میں ملالہ یوسف زئی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے نکاح کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ہی اپنے شوہر عصر ملک اور اہلِ خانہ کی تصاویر بھی شیئر کی تھیں۔

Happy Birthday Malala. You don’t need any reminders of how amazing you are.

But for what it’s worth you are the best partner I could have ever hoped for. ♥️ pic.twitter.com/UreAmGlaI1