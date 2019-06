جازنے صارفین سے رابطے کیلئے ’فیس ٹو فیس‘ پروگرام متعارف کرادیا جازنے صارفین سے رابطے کیلئے ’فیس ٹو فیس‘ پروگرام متعارف کرادیا

اسلام آباد( پ ر)پاکستان کی ممتاز ڈیجیٹل کمیونیکیشنز کمپنی، Jazz نے حال ہی میں 'Face To Face With Our Customers (F2F)' پروگرام متعارف کرایا ہے جس کے تحت ایگزیکٹو لیڈر شپ ٹیم (ELT) کا ہر ممبر وقتاً فوقتاًJazz ایکسپیرئینس سینٹرز ، فرینچائزز اور کال سینٹرز کا دورہ کرے گا تاکہ مقامی اسٹاف ممبرز سے ملاقات کر کے انہیں بہتر طور پر سمجھ سکے۔ ایگزیکٹو لیڈرشپ ٹیم کے ممبرز، مختلف شہروں میں، کارپوریٹ کسٹمرز کا وزٹ بھی کریں گے تاکہ اپنے معزز کسٹمرز کے ساتھ Jazz کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکیں۔توقع ہے کہ یہ پروگرام ELT کو اس بارے میں مدد دے گا کہ وہ Jazz کی ٹیم کے ایسے ممبرز کے لیے زیادہ ہمدردی محسوس کریں جو فرنٹ اینڈ پر کسٹمرز کو خدمات فراہم کر رہے ہیں اوراس بارے میں انہیں عملی طور پر معلومات حاصل ہو سکیں کہ وہ کسٹمرز کو خدمات کی فراہمی اور بزنس کی بہتری کے لیے کتنے امپاور ہیں۔ ’Face To Face‘ پروگرام کا افتتاح Jazz کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، عامر ابراہیم نے، گزشتہ ماہ ملتان اور فیصل آبادمیں واقع، ایکسپیرئینس سینٹرز کے وزٹ سے کیا۔ان کے اس وزٹ کے بعدVEON میں ڈیجیٹل فنانشل سروسز کے پریزیڈنٹ ندیم شیخ اورJazz کی چیف لیگل آفیسر، صائمہ کاملہ خان نے بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں فرینچائزز اورایکسپیرئینس سینٹرز کا وزٹ کیا۔Obsession Customer ، Jazz کی اہم اقدار میں سے ایک ہے جو پاکستان میں سب سے بڑے ٹیلی کام آپریٹر کو تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے ڈیجیٹل لینڈ اسکیپ میں مارکیٹ کو لیڈ کرنے کے قابل بنا رہا ہے۔کسٹمرز کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کی نشاندہی اور ان کی بنیاد پر جدت پیدا کرنا Jazz کی مسلسل کوشش ہے جو نہ صرف اس کے کسٹمر سروس آپریشنز ، پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ، ٹیکنالوجی انویسٹمنٹس اور contextual customer engagement practices کا حصہ ہے بلکہ کسٹمرز مرکزیت کی جانب پورے بورڈ پر مشتمل لیڈرشپ کے عزم کا حصہ بھی ہے۔ کراچی میں ایکسپیرئینس سینٹرزاور فرینچائزز کے وزٹ کے بعد بعد صائمہ کاملہ خان نے کہا:”Jazz میں ہم اپنے کسٹمرز کو بہترین سروسز فراہم کرنے کے لیے وقف ہیں۔

ہمارا بنیادی مقصد لچک، پیداواریت اور، انتہائی اہم،کنیکٹویٹی کے ذریعے کسٹمر کے لائف اسٹائل کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے۔یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اپنے کارپوریٹ کسٹمرز کے مسلسل رابطے میں رہیں تاکہ اپنے ساتھ ان کے بزنس ایکسپیرئینس کا جائزہ لے سکیں اور انہیں مزید بہتر سولوشنز فراہم کر سکیں۔“ (F2F) Face To Face پروگرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے Jazz کی چیف کسٹمر ایکسپیرئینس آفیسر، سعدیہ خرم نے کہا:” ہم جہاںکسی رکاوٹ کے بغیر ڈیجیٹل سروس سولوشنز کے ذریعے کسٹمرز کی امپاورنگ پر توجہ دے رہے ہیں، ہم شدت سے، اپنے کسٹمرز کے ساتھ،انسانی انٹرایکشن اور اس انٹرایکشنز سے حاصل ہونے والی آبزرویشنز اور انسائٹس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہیں۔ہمارے پاس انتہائی جدید سسٹم اور ٹولز موجود ہیں تاکہ اپنے کسٹمرز کے ایکسپیرئینس اور ضرورتوں کو پتا چلا سکیں ، تاہم، Jazz میں ہم پرزور طریقے سے یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مختلف نقطہ نظر رکھنے والے کسٹمرز کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حاصل ہونے والی سسٹین ایبل کامیابی کو ٹریک کر سکیں۔“

