”اگر سٹیڈیم میں پاکستانی شائقین کرکٹ نے سٹیون سمتھ پر جملے کسے تو کیا آپ بھی ویرات کی طرح کچھ کریں گے ؟“میچ سے قبل صحافی کے سوال پر سرفراز احمد نے شاندار جواب دے کر پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کردیا

ٹاو¿نٹن(ڈیلی پاکستان لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے میچ سے قبل کہا کہ گراﺅنڈ میں موجود پاکستانی کراﺅڈ بھارتیوں کی طرح رویہ اختیار نہیں کریں گے ۔

آسٹریلیا کیخلاف ورلڈکپ میچ سے قبل پریس کانفرنس میں صحافی نے سرفراز سے سوال کیاکہ بھارتی شائقین نے سٹیون سمتھ پر جملے کسے جس کے بعد بھارتی کپتان نے گراﺅنڈ میں بھارتی شائقین کرکٹ کو ایسا کرنے سے منع کیا اور سٹیون سمتھ کے لیے تالیا بجانے کا بھی اشارہ کیا، اگر پاکستانی شائقین کرکٹ نے سمتھ کے خلاف جملے کسے تو آپ بھی ایسا کچھ کریں گے؟۔اس پر جواب دیتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہمیں نہیں سمجھتاکہ پاکستانی سپورٹرز ایسا کوئی کام کریں گے، ہمارے شائقین کرکٹ اور کرکٹرز سے بہت پیار کرتے ہیں۔

Reporter "We saw Virat Kohli telling Indian supporters to stop booing Steve Smith. If Pakistani supporters get into Smith & Warner will you do something similar?"

Sarfaraz "I don't think Pakistani people will do that. They love cricket, love to support & love the players"#cwc19 pic.twitter.com/d5PoGrRTIe