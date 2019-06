آرمی چیف کی زیر صدارت سالانہ فارمیشن کمانڈر ز کانفرنس

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت سالانہ فارمیشن کمانڈر ز کا نفرنس ہوئی جس میں خطے کی صورتحال اور قومی سلامتی امور کا جائزہ لیا گیا ۔ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کانفرنس میں ملک کی اندرونی سیکیورٹی کو در پیش چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا ۔اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے فروری میں بھارت کے ساتھ کشیدگی میں موثر جواب کو سراہا ۔انہوں نے کہا کہ پاک فوج ملکی دفاع کے لیے ہر خطرے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔جنرل قمر جاوید باجوہ کا مزید کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد کی کامیابیوں کو آگے لے کر جایا جائے گا ،ملک کی خدمت کے لیے تمام کوششیں جاری رکھی جائیں گی ۔

Annual Formation Commanders’ Conference held at GHQ. Forum reviewed geo-strategic and national security environment. Internal security landscape of the country, challenges being confronted and responses were discussed in detail.

Fmn Comds’ Conf. COAS hailed befitting response during Feb stand off with India. “Pak Army remains fully capable & ready to respond to any threat for def of motherland. Successes of Op RuF will carry fwd the gains made so far towards enduring peace & stability”, COAS. (2 of 2). pic.twitter.com/V82xxTfHfG