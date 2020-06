ایاز صادق بھی کورونا سے متاثر،نتیجہ مثبت آنے پر انہوں نے کیاکیا؟ پریشان کن خبر

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق سپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ ن کے سینیر رہنما ایاز صادق بھی کورونا وائرس سے متاثرہوگئے۔ مسلم لیگ ن کے میڈیا سیل اورسابق وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے ایاز صادق میں کورونا وائرس کی تصدیق کردی گئی ہے۔

ن لیگی میڈیا سیل کے مطابق ا ایاز صادق کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو آئسولیٹ کرلیاہے۔

دوسری جانب سابق وزیراعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا ہے کہ ایاز صادق کا کورونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔

اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا "پاکستان مسلم لیگ ن کے سینیر رہنما سردار ایاز صادق کا کووڈ انیس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ میں ایک شریف النفس انسان اور غیر جانبداری سے بطور سپیکر ایوان چلانے والی شخصیت کی جلد از جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں"

ایاز صادق کے کورونا سے متاثرہونے پر لیگی کارکنوں اور عہدیداروں نے فکرمندی کااظہارکرتے ہوئے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔

Senior PML-N leader Sardar Ayaz Sadiq has tested positive for Covid-19. A thorough gentleman & seasoned politician who conducted the business of the National Assembly impartially as a Speaker. I wish him a speedy recovery and good health.