نفرت انگیز ویب سائٹس کے خلاف عالمی سطح پر کارروائی ہونی چاہئے، وزیرا عظم عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم عمران خان نے کینڈین نشریاتی ادارے سی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری اسلامی فوبیا، نفرت انگیز مواد اور انتہا پسندی کو روکنے کے لئے اقدامات کرے۔ نفرت انگیزویب سائٹس انسانوں میں نفرت پیداکرتی ہیں،ان ویب سائٹس کیخلاف عالمی سطح پرکارروائی ہونی چاہیے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کینیڈامیں پاکستانی نژادخاندان کے قتل پرعوام حیران ہیں،اس حملے کیخلاف سخت ایکشن لیناہوگا،معاملے کو کینڈین وزیرا عظم کے ساتھ بھی اٹھایا ہے، وہ اسلامی فوبیا اور نفرت انگیر مواد کے خلاف اقدامات کو سمجھتے ہیں، مغربی رہنما اس بات کو سمجھے ہی نہیں لیکن جب انہوں نے اس پر ایکشن لینے کا سوچا تواس مسئلے سے نمٹ لیں گے۔بطور انسان آپ کو آزادی حاصل ہے مگر آپ کے فعل سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہئے۔

علاوہ ازیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں وزیرا عظم کا کہناتھا کہ پاکستان اپنی صلاحیت کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹ رہاہے اوراپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے بارے میں سوچ رہا ہے۔

وزیرا عظم نے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بجٹ کے اعددوشمار بھی شیئر کئے جن کے مطابق بجٹ میں ماحولیاتی تبدیلی کے لئے 14ہزار 500ملین روپے مختص کئے گئے ہیں۔

