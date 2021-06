دلیپ کمار سرجری کے بعد ہسپتال سے گھر منتقل

ممبئی (ویب ڈیسک) لیجنڈری بھارتی اداکار دلیپ کمار کو سرجری کے بعد ہسپتال سے گھر منتقل کردیا گیا ہے۔

مشہور بھارتی لیجنڈری اداکار دلیپ کمار کو طبیعت ناساز ہونے پر اتوار کی صبح ممبئی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، دلیپ کمار کی اہلیہ سائرہ بانو کے مطابق سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں انہیں آکسیجن فراہم کی گئی تھی اور معمولی سی سرجری کے لیے چند ٹیسٹ کیے گئے تھے۔

Update:

Thank you for your prayers. A successful pleural aspiration procedure was performed on Dilip Saab. I personally spoke to Dr. Jalil Parkar and Dr. Nitin Gokhale. They are optimistic that he will be discharged tomm (Thursday).- FF (@FAISALmouthshut)