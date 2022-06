 آرمی چیف کاجان پر کھیل کر لوگوں کی زندگی بچانے والے آئل ٹینکر ڈرائیور کو انعام

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ میں جلتے آئل ٹینکر کو آبادی سے دور لے جانے والے ڈرائیور فیصل بلوچ کو انعام سے نواز دیا۔

نجی ٹی وی "دنیا نیوز "کے مطابق فیصل بلوچ نے کوئٹہ میں جلتا آئل ٹینکر 3کلو میٹر تک چلا کر آبادی سے دور لے گیا تھاجس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے ۔آرمی چیف کی ہدایت پر فیصل بلوچ کو کور ہیڈ کوارٹر کوئٹہ مدعو کیا گیا اور نقد انعام سے نواز اگیا ۔

Heroic oil tank driver, Muhammad Faisal's selfless act of driving his burning vehicle away from a petrol pump

Faisal who hails from Quetta recalled the nerve-wracking terrifying moments "I thought now the oil tanker will explode and I will die.#etribune #news #quetta #oiltanker pic.twitter.com/fQFQuzBzTE