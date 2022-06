عامر لیاقت سے متعلق بیانات پر مشی خان نے معافی مانگ لی

کراچی (ویب ڈیسک) اداکارہ مشی خان نے عامر لیاقت سے متعلق ویڈیو بیانات پر معذرت کرتے ہوئے ان کے مداحوں سے معافی مانگ لی ہے۔

سینئر اداکارہ نے انسٹا گرام اور ٹوئٹر پر ویڈیو شئیر کرتے ہوئے کہا ہے عامر لیاقت کے متعلق ویڈیو بنانے پر معذرت خواہ ہوں معافی کیلئے الفاظ نہیں،ویڈیو بنانے پر انتہائی افسردہ ہوں عامر لیاقت حسین کی وفات کا بہت دکھ ہے ،اپنی ویڈیو میں مشی خان آبدیدہ ہوگئیں اور کہا کہ عامر لیاقت کیلئےدو دن سے نہ کوئی ویڈیو بناسکی نہ کو ئی میسیج لکھا، جذبات میں آکر ایسی ویڈیو بنائی، انسان خطا کا پتلا ہے،اعلیٰ پائے کی شخصیت کو اس طرح دیکھا تو لوگوں کے اکسانے پر اس طرح کی ویڈیو بنادی۔

I am really sorry for the video I made for #AamirLiaquat Sb.

Allah SWT unky darjaat buland kary Ameen. May his soul rest in peace Ameen.Big mistake I made for which I want to apologise

He will always remain the most knowledgeable & full of life person for every one So very sorry pic.twitter.com/QRfHQDCkAq