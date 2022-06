اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئر مین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے عبدالوہاب کی ملاقات ہوئی جس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ عبدالوہاب کم عمر ہے پولیس نے غیر قانونی طور پر اسے حراست میں لیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نوجوان عبدالوہاب سے ملاقات باعث مسرت تھی۔

واضح رہے کہ عبدالوہاب کو 25مئی کے پی ٹی آئی کے آزادی مارچ سے قبل رات کووالد کی عدم دستیابی کے باعث گھر سے گرفتار کیا گیا تھا،جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی عمران خان نے جاری کی ہے۔

Was a pleasure to meet young Abdul Wahab who, despite being a minor, was illegally arrested by Punjab police when they raided his house & failed to find his father there, the night before our Azadi March. pic.twitter.com/JzVX99AohM