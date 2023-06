طاہر شاہ کا ہالی ووڈ میں فلم "آئی ٹو آئی" کے ساتھ انٹری دینے کا اعلان، شائقین حیران

(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی میوزک انڈسٹری میں منفرد انداز کے سبب اپنی پہچان بنانے والے مشہور گلوکار طاہر شاہ نے دو سال بعد اپنے ہالی ووڈ کے پروجیکٹ کے ساتھ واپسی کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔

خیال رہے کہ ایک ہفتہ قبل طاہر شاہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ 10 جون کو اپنے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے اہم اعلان کرنے والے ہیں جس کے بعد شائقین نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک اور نیا گانا ریلیز کرنے والے ہیں۔تاہم حیرت انگیز طور پر گلوکار نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر طویل پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی نئی فلم کے ساتھ ہالی ووڈ میں انٹری دینے کو تیار ہیں۔

THE BEGINNING OF A NEW ERA OF "TAHER SHAH" WITH THE "EYE TO EYE" HOLLYWOOD MOVIE

The film will be based on a unique story of eternal love named Eye to Eye. Taher Shah has written the film script, dialogue, screenplay, and song lyrics. He is also the singer and musician of the… pic.twitter.com/L5Wvgyy7lD