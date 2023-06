سکوٹی پر سیرکرتی بغیر ہیلمٹ پہنے  سجی سنوری دلہن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) پھولوں سے سجی گاڑی کے بجائے سکوٹی پر سیرکرتی دلہن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

عام طور پر دلہنیں اپنے دولہا کے ساتھ خوبصورتی سے سجائی گئی گاڑی میں نظر آتی ہیں لیکن ایک دلہن کو فراٹے بھرتی سکوٹی پر جاتے دیکھ کر لوگ حیران ہوگئے تاہم ویڈیو کی حقیقت جلد ہی سامنے آگئی۔دلہن کی مختصر ویڈیو دہلی پولیس کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر جاری کی گئی جس کا مقصد لوگوں میں ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان کی نوید سنائی گئی۔

Going 'Vaari Vaari Jaaun' on the road for a REEL makes your safety a REAL WORRY!

Please do not indulge in acts of BEWAKOOFIYAN! Drive safe.@dtptraffic pic.twitter.com/CLx5AP9UN8