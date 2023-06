24 سالہ بھارتی ماڈل فیشن شو میں ریمپ پر واک کے دوران لوہے کاپلر گرنے سے ہلاک

نوئیڈا(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی 24 سالہ ماڈل فیشن شو میں ریمپ پر واک کے دوران لوہے کا پلر گرنے سے ہلاک ہوگئی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق وانشیکا چوپڑا خطرناک حادثے کا شکار اس وقت ہوئی جب ریمپ پر واک کے دوران ایک لوہے کا پلر اس پر آگرا اور وہ شدید زخمی ہوگئی۔رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ واقعہ بھارتی شہر نوئیڈا کے فلم سٹی میں فیشن شو کے دوران پیش آیا جہاں لوہے کا پلر شو میں لائٹس کیلئے لگایا گیا تھا۔لوہے کے پلر ماڈل اور قریب موجود ایک نوجوان پر آگرا جس سے وہ شدید زخمی ہوگئے۔ ان دونوں کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم ماڈل وانشیکا جان کی بازی ہار گئی۔پولیس نے شو کے منتظمین سمیت بجلی کا کام کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔

A 24-year-old model lost her life while she was walking the ramp during a fashion show in #Noida's Film City.https://t.co/leAQD9LcV2