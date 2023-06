اشنا شاہ نے جمائما گولڈ سمتھ کی فلم "واٹس لو گاٹ ٹو ڈو وِد اِٹ؟" کی تعریفوں کے پل باندھ دیئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اشنا شاہ کو جمائما گولڈ سمتھ کی رومانوی کامیڈی فلم "واٹس لو گاٹ ٹو ڈو وِد اِٹ؟"بھا گئی۔

مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے اداکارہ اشنا شاہ نے اس فلم کے ہر شعبے کی تعریفوں کے پُل باندھ دیئے۔انہوں نے لکھا کہ" "واٹس لو گاٹ ٹو ڈو وِد اِٹ؟" برطانوی سینما کی برصغیر کی تھیم پر پیش کردہ سب سے بہترین فلم ہے،فلم کی کاسٹ نے بھی اپنے کرداروں کے ساتھ بھرپور انصاف کیا۔"انہوں نے فلم کے سکرپٹ کے بارے میں لکھا کہ" اس کی کہانی میں کامیڈی سے جذبات تک مختلف پہلو اور موضوعات موجود تھے جو نہ صرف پاکستانی خواتین بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والی خواتین کی نمائندگی کرتے ہیں۔"

What’s love got to do with it is the best thing to come out of UK/subcontinental theme cinema since Bend it Like Beckham. Thankfully, Pakistan was a character, not a caricature (for once). The cast did this more than justice. The script is witty, intelligent, nuanced, touches on…