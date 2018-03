عماد وسیم میچ کے دوران شدید زخمی ،کراچی کنگز کے مداحوں کے لیے بری خبر آگئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل کے سیزن تھر ی میں کراچی کنگز اور لاہور قلندر کے میچ کے دوران عماد وسیم کو سنجیدہ نوعیت کی چوٹ لگ گئی جس کے بعد انہیں سٹریچر پر اٹھا کر گراﺅنڈ سے باہر لے گئے ۔تفصیل کے مطابق کراچی کنگز کے محمد عامر نے سہیل خان کو گیند کی تو عماد وسیم کی طرف کیچ آیا ۔یہ کیچ عماد کووسیم نے پکڑلیا لیکن اس کوشش کے دوران ان کا سر زور دار طریقے سے زمین پر لگا جس کے بعد وہ اٹھ نہ سکے ۔عماد وسیم کو سخت تکلیف کی حالت میں دیکھ کر کراچی کنگز کی میڈیکل ٹیم بھی گراﺅنڈ میں آگئی جبکہ دیگر کھلاڑی بھی ان کے گرد جمع ہوگئے اور ان کو لگی چوٹ کی نوعیت کا جائزہ لینے لگے ۔پھر عماد وسیم کو سٹریچر پر اٹھا کر گراﺅنڈ سے باہر لے گئے ۔

OUT! 18.2 Mohammad Amir to Sohail Khan

Watch ball by ball highlights at https://t.co/s71JGtYlyg#KKvLQ #HBLPSL #PSL2018 @_cricingif pic.twitter.com/fQjuqeCsqY