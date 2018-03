شہبازشریف نے پرجوش لوگوں کے نعروں کا جواب دیا

گوجرانوالہ(شبیر حسین مغل) وزیراعلیٰ پنجاب محمد شہبازشریف کاجناح سٹیڈیم میں جلسہ گوجرانوالہ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا جس میں ہزاروں لوگوں نے والہانہ انداز میں شرکت کی۔جناح سٹیدیم پہنچنے پر ہزاروں لوگوں کے جم غفیر نے وزیراعلی پنجاب کا انتہائی پر تپاک اور فقید المثال استقبال کیا اور ’’دیکھو دیکھو کون آیا ، شیر آیا ، شیر آیا‘‘ اور ’’شہباز شریف زندہ باد‘‘ کے فلک شگاف نعرے لگا ئے ۔ و زیر اعلی پنجاب نے ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا جواب دیا۔ وزیر اعلی جب سٹیج پر پہنچے تو انہیں روایتی پگ پہنائی گئی اور ایک پہلوان نے وزیراعلی کو پہلوانی گرز پیش کیا ۔ وزیراعلی نے گرزپیش کرنے وا لے پہلوان کوپہلوانی انداز میں داؤبھی لگایا ۔پورا سٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جبکہ گھروں کی چھتوں پر بھی لوگ اپنے محبوب لیڈر کی جھلک دیکھنے کے لئے موجود تھے۔جلسہ گاہ میں نظم وضبط مثالی رہااور خواتین کی بڑی تعداد بھی جلسے میں شریک ہوئی۔ وزیراعلی کے خطاب کے دوران پرجوش لوگ نعرے لگاتے رہے اور کئی مواقع پر پرجوش عوام نے وزیراعلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ’’ We Love You ‘‘جس پر وزیراعلی شہبازشریف نے بھی انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ I Love You ، I Love You ، I Love You جس پر پرجوش عوام نے دل کھول کر تالیاں بجائیں اور شہبازشریف کا شکریہ ادا کیا۔وزیراعلی نے اپنے خطاب میں آصف زرداری اور عمران نیازی کو آڑے ہاتھوں لیا اوراپنے صوبوں میں عوام کے لئے کچھ نہ کرنے پر انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ۔وزیراعلی نے تقریر کے اختتام پر یہ اشعار پڑھے۔

تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں۔۔۔تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے

نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو۔۔۔کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زیب گلو کر لے

جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا۔۔۔جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا

وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے۔۔۔مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا

مزید : صفحہ آخر