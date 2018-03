ترکی کے تباہ ہونے والے طیارے میں سوار یہ لڑکی دراصل کون تھی؟ ایسا انکشاف کہ پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا کیونکہ۔۔۔

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ترکی کا شارجہ سے استنبول جانے والا نجی طیار ہ جو کہ ایران میں گر کر تباہ ہوگیااور اس میں 11افراد ہلاک ہوئے۔ یہ طیارہ ترکی کے ایک امیر ترین کاروباری شخص حسین بصیر کاتھا ،جس میں اس کی جانشین 28 سالہ بیٹی مینا بصران اپنی 7سہیلیوں کے ساتھ دبئی میں بیچلر پارٹی منا کر واپس آ رہی تھی ،جو کہ مرکزی ایران کی پہاڑی پر گر کر تباہ ہو گیا۔

ترکی کی وزارت ٹرانسپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ طیارہ بصنان ہولڈ کمپنی کی ملکیت تھا، جو تعمیرات، خوراک، توانائی اور فنانس کے شعبوں سے متعلقہ کاروبار سے وابستہ ہے اور اس کمپنی کے سربراہ حسین بصیر ہیں۔مینا بصیرکی شادی اگلے مہینے تھی اور وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شادی سے پہلے آخری بیچلر پارٹی منانے دبئی گئی ہوئی تھیں۔ یہ بصنان کمپنی کے کاروبار میں اہم سر گرمیاں انجام دے رہی تھیں اور اس کمپنی کے بورڈ آف مینجر کا حصہ بھی تھیں۔

ایک اور طیارہ گر کر تباہ ، اس میں کتنے افراد سوار تھے اور کس ملک جارہا تھا؟ انتہائی افسوسناک خبرآگئی

افسوس ناک حادثے سے پہلے مینا نے چند تصاویر اپنے انسٹا گرام پر پوسٹ کیں جن میں سے ایک تصویر دبئی کے ایک ریزورٹ پر اپنی 7 سہیلیوں کے ساتھ تھی۔

UPDATE — Private plane that crashed in southwestern Iran was carrying Başaran Holding's heir and bride-to-be Mina Başaran and 7 of her friends flying to Istanbul from a bachelorette party in Dubai https://t.co/CRnBGW1xX7 pic.twitter.com/ZZ77eWhyxV