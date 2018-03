کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم کی حالت اب کیسی ہے اور کیا وہ اگلے میچ کھیل پائیں گے؟ فرنچائز کے مالک نے اعلان کر دیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے سنسنی خیز مقابلے کے دوران کراچی کنگز کے کپتان پیچھے کی جانب بھاگ کر کیچ پکڑنے کی کوشش میں گراﺅنڈ میں گرے تو ان کا سر زور سے زمین پر لگا جس کے باعث وہ زخمی ہو گئے۔

Karachi Kings' fielding has been the highlight of the match, Imad Wasim takes a decent grab but lands backwards on his head. Ball by ball action: https://t.co/ntrsp8QPe9 #PSL2018 #KKvLQ pic.twitter.com/Pb7HrgUieB



عماد وسیم کو فوری طور پر فیلڈ سے باہر لے جایا گیا جس کے بعد شاہد آفریدی نے باقی میچ میں کپتانی کے فرائض سرانجام دئیے۔ کراچی کنگز نے تصدیق کی ہے کہ عماد وسیم کو ساری رات ہسپتال میں رکھا گیا تاہم اب ان کی صحت بہتر ہے۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”الحمد اللہ! عماد وسیم ٹھیک ہے۔۔۔ ہم سب کی دعائیں کپتان کیساتھ ہیں۔“

Alhumdulilah @simadwasim is fine! Thanks to Allah , Just left the hospital after seeing him ... he will be kept overnight but alhumdulilah he is strong and doing well... all our prayers for the #skipper ...