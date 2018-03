”کرکٹ میں صرف ایک ہی آفریدی ہے اور ۔۔۔“ شاہین آفریدی نے شاہد آفریدی کیلئے ایسا شاندار بیان جاری کر دیا کہ پوری دنیا میں دھوم مچا دی، چھوٹی سی عمر میں پاکستانیوں کے دل فتح کر لئے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں گزشتہ روز لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان سنسنی خیز میچ دیکھنے کو ملا لیکن اس کیساتھ ہی شائقین کرکٹ نے سٹیڈیم میں ایک جونیئر کھلاڑی کی طرف سے سینئر کھلاڑی کے احترام کیلئے کیا گیا اقدام دیکھا تو ہر دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔

لاہور قلندرز کے شاہین شاہ آفریدی نے شاہد آفریدی کو کلین بولڈ کیا تو وہ خوشی منانا چاہتے تھے لیکن پھر یہ دیکھ کر اپنا ارادہ بدل لیا کہ آﺅٹ ہونے والا بلے باز کوئی اور نہیں بلکہ لیجنڈ شاہد خان آفریدی ہے ، اور سر نیچے کر کے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی ہے اور ہر پاکستانی انہیں داد دے رہا ہے۔



شاہین آفریدی کی کارکردگی تو پہلے ہی پاکستانیوں کو بھا گئی تھی لیکن پھر شاہد آفریدی جیسے سینئر کھلاڑی کیلئے احترام ظاہر کر کے قوم کے دلوں کو بھی فتح کر لیا ہے اور اب انہوں نے انتہائی شاندار بیان جاری کر کے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہترین کھلاڑی ہی نہیں بلکہ عمدہ انسان بھی ہیں۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہد آفریدی کی وکٹ لینے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ” کرکٹ کے میدان میں صرف ایک ہی شاہد آفریدی ہے۔ انہوں نے کرکٹ، پاکستان اور انسانیت کیلئے جو خدمات سرانجام دی ہیں، ان کے احترام کیلئے جو میں نے کیا، وہ بہت ہی کم ہے۔۔۔ دعائیں شاہد بھائی!!!“

There is only one Shahid Afridi in the cricket arena. And this is the least you can do to honor the Man for his services to cricket, Pakistan and humanity. Duaaain @SAfridiOfficial bhai!#Respect #Legend https://t.co/re6nlQJuVM — Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) March 12, 2018

صارفین نے ان کے بیان کو خوب سراہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ شاہین شاہ آفریدی نے شاہد آفریدی کے احترام میں کیا، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کیلئے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔

ایک صارف ثناءاللہ اورکزئی نے لکھا ”میں آج کل کرکٹ نہیں دیکھتا لیکن آج ٹوئٹر پر آپ کا ایکشن جو احترام سے بھرا تھا دیکھ لیا۔ میرے پاس آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطاءفرمائیں، آمین۔۔۔ “

مشرف نامی صارف نے لکھا ” عاجز رہیں اور اپنے پاﺅں زمین پر رکھیں تو انشاءاللہ آپ ستاروں کو چھونے کا سلسلہ جاری رکھیں گے! کمال کر دیا نوجوان! خوش رہو“

Stay humble and keep your feet grounded and InshaAllah u will continue to touch the stars ! Great attitude young man ! Stay blessed ???? — Sid Jr Musharraf (@sidsalina) March 12, 2018

ایچ نامی صارف نے لکھا ”بہت خوب۔۔۔ تم پر فخر ہے۔۔۔ اس روئیے کے ساتھ تم بہت آگے جاؤ گے“

Well done. Proud of you. With that attitude you will go very far. — H (@xzibitt_) March 12, 2018



طیب شمشیر نے لکھا ”چھوٹے بھائی دل جیت لیا تم نے آج۔ اللہ تمہیں کامیابیاں عطاءفرمائے اور ملک کا نام مزید روشن کرو“