گزشتہ روز میچ کے آخری لمحات میں یہ لڑکی دعا مانگ رہی تھی لیکن جیسے ہی اس نے خود کو کیمرے پر دیکھا تو ایسی حرکت کر دی کہ لڑکے تو کیا لڑکیاں بھی حیران پریشان رہ جائیں گی، ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا میچ سنسنی خیز مرحلے میں پہنچا صرف ایک گیند پر دو رنز درکار تھے۔ ایسے میں سٹیڈیم میں موجود تمام افراد ہی چپ سادھے میچ دیکھنے میں مصروف تھے اور زیادہ جذباتی افراد ہاتھ جوڑے دعائیں مانگنے میں بھی مصروف رہے۔

اس دوران کیمرہ مین نے ایک لڑکی کو ٹی وی سکرین پر دکھایا تو سر پر دوپٹہ اوڑھے اپنی ٹیم کی جیت کیلئے دعا مانگتی نظر آئی مگر جیسے ہی اس نے گراﺅنڈ میں لگی بڑی سکرین پر خود کو دیکھا تو ایسی حرکت کر ڈالی کہ لڑکے تو کیا لڑکیاں بھی حیران پریشان رہ جائیں گی جبکہ اس کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا رکھا ہے۔

اس لڑکی نے جیسے ہی خود کو گراؤنڈ میں لگی بڑی سکرین پر دیکھا تو جھٹ سے دوپٹہ اتار پھینکا اور زور زور سے ہاتھ ہلا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سے صارفین نے پسندیدگی کا اظہار کیا جبکہ کئی صارفین نے لڑکی کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنی بنایا۔

یحییٰ نور ملک نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔ چھوٹی لڑکی دوپٹہ اوڑھے دعا رہی تھی، جب اس نے خود کو بڑی سکرین پر دیکھا تو دوپٹہ اتار کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی، کیوٹ۔۔۔“

Hahahahahaha little girl praying with dupatta on. When saw herself on big screen removed the dupatta in joy and excitement. Cute. #KKvLQ #psl