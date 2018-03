”میں نے سینیٹ میں ن لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا بلکہ ۔۔۔“ن لیگ کی خاتون سینیٹر کھل کر بول پڑیں ،نوازشریف کے واقعی ہوش اڑا دیئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )اپوزیشن اتحاد کے صادق سنجرانی چیئرمین سینیٹ منتخب ہو گئے ہیں جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی سیٹ پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈی والا نے حاصل کر لی ہے اور ایسی صورتحال میں مسلم لیگ ن کی سینیٹر کلثوم پروین نے ایسا انکشاف کر دیا کہ سن کر ن لیگ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی ۔

معروف صحافی غریدہ فاروقی نے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے ن لیگ کی سینیٹر کلثوم پروین کا ویڈیو بیان شیئر کیا جس میں انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین کیلئے انہوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا جبکہ عثمان کاکڑ کو ووٹ نہیں دیا اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عثمان کاکڑ ن لیگ کے اتحادی ہیں ۔اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے چیئرمین سینیٹ کیلئے کس کو ووٹ دیا ؟ اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین سینیٹ کیلئے ووٹ بلوچستان کے امیدوار کو نہیں دیا کیو نکہ ہمارے چیئرمین زیادہ سینئر تھے اس لیے انہیں وو ٹ دیا ۔ پارٹی میں تقسیم کے سوال پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ن لیگ میں کوئی تقسیم نہیں ہے ۔

۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔۔

HEAR ! HEAR ! Senator Kulsoom Parveen PMLN voted for PPP candidate Saleem Mandviwala and NOT her party's candidate Usman Kakar ! pic.twitter.com/0ZM8sES8p9