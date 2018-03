’’ الحمد للہ ‘‘میں ٹھیک ہوں : عماد وسیم کا مداحوں کے لئے ویڈیو پیغام 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نے کہا ہے کہ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، جلد ہی ٹیم کو جوائن کروں گا۔

تفصیلات کے مطا بق گزشتہ روز میچ کے دوران زخمی ہونے والے عماد وسیم کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ویڈیو پیغام میں اپنے چاہنے والوں کو اپنی خیرو عافیت سے متعلق پیغام دیتے ہوئے کہناتھا کہ ’’ اسلام و علیکم ‘‘ میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ میں ٹھیک ہوں اور بہت جلد کراچی کنگز کو جوائن کروں گا‘‘ جبکہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عماد تاحال ہسپتال میں ایک بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی حالت پہلے سے بہتر معلوم ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ لاہور قلندرز کے خلاف اعصاب شکن میچ کے 19ویں اوور میں سہیل خان کا کیچ لیتے ہوئے عماد وسیم سر کے بل گرگئے تھے جس کے بعد انہیں گراؤنڈ سے سٹریچر پر لے جایا گیا تھا۔

ویڈیو دیکھیں:

Imad Wasim sends a video message for all his fans and well wishers pic.twitter.com/TYh0FcglZ2