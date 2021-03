قاہرہ میں کپڑا بنانے والی فیکٹری میں آتشزدگی ، 20 افراد جاں بحق، 24 زخمی

قاہرہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) افریقی عرب ملک مصر کے دارالحکومت میں کپڑوں کی فیکٹری میں آتشزدگی سے 20 افراد جاں بحق اور 24 زخمی ہوگئے۔

الجزیرہ ٹی وی کے مطابق آگ ایک چار منزلہ کپڑوں کی فیکٹری میں لگی جس کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہیں۔ حکومت نے حادثے کی وجوہات جاننے کیلئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔

آگ اتنی شدید تھی کہ اس سے اٹھنے والے دھویں کے بادل نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک زخمی جس کے جسم کا ایک چوتھائی حصہ جھلس چکا ہے، کا کہنا ہے کہ وہ دھویں میں مکمل طور پر گھر چکا تھا، اس کے ساتھ دو لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا، اس نے ان تینوں کو دھکا دیا تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں۔

???????? Egypt -- At least 20 people killed during massive fire clothing factory in Obour City near Cairo. pic.twitter.com/lynzLGe0rh