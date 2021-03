”پولنگ بوتھ میں خفیہ کیمرہ لگا دیا گیاہے “، سینیٹ چیئرمین و ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب سے قبل ن لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماﺅں نے حیران کن تصاویر شیئر کر دیں 

اسلام ( ڈیلی پاکستان آن لائن )سینیٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب آج ہونے جارہاہے جس میں صادق سنجرانی حکومتی اور سید یوسف رضا گیلانی حکومتی امیدوار ہیں تاہم پولنگ سے قبل پیپلز پارٹی کے مصطفی نواز کھوکھر اور ن لیگ کے مصدق ملک نے دعویٰ کیاہے کہ پولنگ بوتھ میں خفیہ کیمرہ لگا دیا گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق مصطفی نواز کھوکھر نے کیمرے کی تصویر اتارتے ہوئے ٹویٹر پر جاری کی اور پیغام لکھا کہ ”میں اور مصدق ملک نے پولنگ بوتھ میں خفیہ کیمرہ لگا دیکھاہے ۔“

Myself and Dr Musadik found spy cameras right over the polling booth!!!! pic.twitter.com/aqRGFRYFbq