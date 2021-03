جمائما خان کا بھی ہراساں کیے جانے کا انکشاف لیکن وہ دراصل کون تھا؟ خود ہی کھل کر بول پڑیں

لندن (ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور برطانوی پروڈیوسر جمائمہ گولڈ سمتھ نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں 2 سال تک ہراساں کیا جاتا رہا اور یہ ایک آن لائن ٹیکسی ڈرائیور تھا۔

جیونویز کے مطابق ٹوئٹر پر برطانوی صحافی اور مصنف جوجو موئس نے ایک ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ’ میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتی کی کوئی بھی مرد یہ واقعی سمجھ سکتا ہے کہ ہم (عورتیں) کس طرح اتنی کم عمری سے ہی اپنے خوف کو دبا کر رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ’ میں نے 14 سال کی عمر سے اپنی چابیوں کو انگلیوں میں رکھا۔ میں اب تک جوتوں پر سے ہی کپڑے پہنتی ہوں کیونکہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے بھاگنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے‘۔

Yes. And for those lucky enough to be able to afford an Uber or cab when too sacred to walk- that’s not always safe either- how many times have you felt scared with a male driver? I had a cab driver stalker who harassed me for two years.