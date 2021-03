فواد چوہدری نے نادانستگی میں خفیہ کیمرے پکڑنے میں اپوزیشن کی مدد کر دی ، کیا ہوا؟ جان کر آپ کی ہنسی نہ رکے گی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستا ن آن لائن )چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے انتخاب کیلئے اجلاس شرو ع ہو چکاہے جس میں سب سے پہلے نو منتخب اراکین نے حلف اٹھایا جس کے بعد نئی مشکل کھڑی ہو گئی کیونکہ پولنگ بوتھ کے اوپر سے خفیہ کیمرے نکل آئے جس کا انکشاف ن لیگی رہنما مصدق ملک اور مصطفی نواز کھوکھر نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کیا ۔

تفصیلات کے مطابق مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے سوشل میڈیا پر کیمروں کی تصویر جاری کی گئی تو وفاقی وزیر فواد چوہدری بھی میدان میں آئے اور انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ” یہ جاسوسی کے کیمرے نہیں بلکہ دیکھنے میں سی سی ٹی وی لگتے ہیں ، سیکریٹری سینیٹ کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے ۔“

Appears more like a CCTV cable,spy cameras are far more sophisticated Seceratay Senate should look into this claim https://t.co/JFmynURhtB

اس پیغام کے ساتھ فواد چوہدری نے جاسوسی اور خفیہ کیمرے کی مثال دیتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی جس میں پیچ یا کیل کی شکل کا ایک نہایت چھوٹا سا خفیہ کیمرہ دکھایا گیاہے ، انہوں نے ساتھ لکھا کہ ’ یہ جاسوسی کرنے والے کیمرے کی ایک مثال ہے جو کہ پیچ کے سر میں بھی نصب کیا جا سکتاہے ، اس طرح کے کیمروں کا پتا لگانا ناممکن ہے ، سی سی ٹی وی کیمروں کو غلطی سے خفیہ کیمرے سمجھ لیا گیاہے ۔“

This is one example of Spy Camera the camera can be fitted in a head of nail even,detection of such cameras is impossible, in all likelihood CCTV Camera cable is misunderstood as spy camera pic.twitter.com/KPu8a2RCpA