یوسف رضا گیلانی کو ہروا کر پاکستان مسلم لیگ (ن) نے اپنا بدلہ لیا، اعجاز الحق کا دعویٰ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مسلم لیگ (ضیا) کے سربراہ اعجاز الحق نے کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو ہروا کر پاکستان مسلم لیگ(ن) نے سینیٹ انتخاب میں اپنی خاتون امیدوار کی شکست کا بدلہ لیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ مولانا کو جلد خوشخبری ملے گی، ڈیل ہوچکی ہے۔

PMLN has taken its revenge of losing their ladies seat in Islamabad. So both waiting for the others move. Maulana will soon get the good news. The deal was done.