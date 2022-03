مغربی لباس میں ملبوس اشنا شاہ اور فیروز خان کی نئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کے اشنا شاہ اور فیروز خان کی نئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہیں۔

فوٹو اینڈ ویڈیوز شیئرنگ ایپلی کیشن انسٹا گرام پر اشنا شاہ نے اپنے آفیشنل اکاؤنٹ سے دو تصاویر پوسٹ کی ہیں جن وہ اداکار فیروز خان کے ہمراہ موجود ہیں۔ دونوں فنکاروں نے مغربی لباس پہن رکھا ہے۔

تصاویر کے کیپشن میں اشنا شاہ نے غیر واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی چیز میرے عین سامنے کافی دلفریب ہے۔ فنکاروں کی تصاویر کو کافی پسند کیا جا رہا ہے۔

کچھ روز قبل سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اشنا شاہ نے شاپنگ مال میں خود کے ساتھ پیش آئے ایک واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ شاپنگ مال میں ایک انجان خاتون نے میری اجازت کے بغیر میرے بالوں کو ہاتھ لگایا جس کی وجہ میرا پورا دن خراب ہو گیا۔

اداکارہ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اگر انجان خاتون میرے چہرے کو چھو لیتی تو میرا پورا ہفتہ خراب ہو سکتا تھا۔ اشنا شاہ نے ٹوئٹر صارفین نے سوال کیا کہ کسی انجان شخص کا ایسا کرنا بدتمیزی کے ذمرے میں نہیں آتا، یا پھر یہ صرف میرا خیال ہے۔

The aunty at the mall will never know she effectively ruined my day by touching me (my hair, had she touched my face my week would have been ruined). Is the concept of wanting personal space from strangers so foreign that it falls in the realms of batameezi? ???? or is it just me?