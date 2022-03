فہد مصطفیٰ بھی ثناء جاوید کے حق میں بول پڑے، 2 سالہ تجربہ شیئرکردیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان فلم و ٹی وی انڈسٹری کے معروف اداکار و میزبان فہد مصطفیٰ بھی اداکارہ ثناء جاوید کا ساتھ دینے میدان میں آگئے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر فہد مصطفیٰ نے ثناء جاوید کے ہمراہ اپنی تصویر شیئر کی اور ساتھ ہی اداکارہ کے لیے حمایتی پیغام بھی لکھا۔ فہد مصطفیٰ نے کہا کہ میں نے ثناء جاوید کے ساتھ مختلف پراجیکٹس پر کام کیا ہے اور وہ پچھلے 2 سالوں سے میرے شو کا حصہ ہیں اور ان دنوں میں نے انہیں ناصرف اپنے ساتھ بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی انتہائی پروفیشنل اور شائستہ پایا۔

I have worked with Sana Javed on various projects and she’s been a part of my show for the last 2 years & in these times I’ve found her extremely professional and humble not just with me but with my team too.

Wish you luck ???? pic.twitter.com/4kRyrqytEI