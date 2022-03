نوجوت سنگھ سدھو کو الیکشن میں شکست، ارچنا پورن کی نشست خطرے میں پڑگئی، سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان

ممبئی (آئی این پی) سابق کرکٹر اور کپل شرما شو میں لوگوں کو ہنسانے والے سدھو کو الیکشن میں شکست پر سوشل میڈیا پر ارچنا پورن پر میمز وائرل ہونے لگیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کی چار ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج پر جہاں سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بحث جاری تھی وہیں اب اداکارہ ارچنا پورن سنگھ کی ٹوئٹر پر ٹرینڈنگ میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوت سنگھ سدھو الیکشن میں مصروف تھے اور اسی وجہ سے معروف کامیڈی شو دی کپل شرما شو میں بھارتی اداکارہ ارچنا پورن سنگھ نے سدھو جی کی کرسی سنبھال لی تھی۔

The saddest person right now after watching #ElectionResults #ArchanaPuranSingh#NavjotSinghSidhu pic.twitter.com/CgMiLqdwMY