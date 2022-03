مریم نواز نے عمران خان کو اپنے ٹویٹس میں 52 بار ٹیگ کیا لیکن وزیر اعظم نے کتنی بار یہ کام کیا؟ شہباز گل نے اعداد و شمار شیئر کردیے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل کے مطابق مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے جب سے ٹوئٹر جوائن کیا ہے تب سے اب تک وہ عمران خان کو مجموعی طور پر 52 بار ٹیگ کرچکی ہیں۔

شہباز گل نے "ایک بے چین عورت کا فیکٹ چیک" کے عنوان سے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ مریم نواز نے جب سے ٹوئٹر جوائن کیا ہے تب سے اب تک وہ وزیر اعظم عمران خان کو 52 بار ٹیگ کرچکی ہیں، انہوں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران وزیر اعظم کو چار بار ٹیگ کیا۔

شہباز گل کے مطابق دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے مریم نواز یا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کبھی بھی اپنے کسی بھی ٹویٹ میں ٹیگ نہیں کیا۔

Fact check for a desperate lady

Maryam Safdar has tagged PM Imran Khan 52 times in her tweets since she joined Twitter, 4 times during last 7 days.

On the other hand, Imran Khan has never tagged Maryam Nawaz or former Prime Minister Nawaz Sharif in his tweets ever.