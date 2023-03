لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ، نگران وزیراعلیٰ پنجاب کی وضاحت بھی آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ پر نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اہم ٹوئٹ کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعلیٰ محسن نقوی نے اپنے ٹوئٹ میں کہاہے کہ صوبے میں سیاسی سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں ،سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی آزادی حاصل ہے ۔

وزیراعلیٰ پنجاب کا مزیدکہناتھا کہ سیاسی سرگرمیوں اور ریلیوں پر صرف ایک روز کیلئے پابندی ہے ،پی ایس ایل، ٹیم کی نقل و حرکت اور میراتھن کا پہلے ہی اعلان کیا جاچکا تھا۔

There is NO Ban on political activities. All political parties are freely allowed to campaign. We have restricted Rallies and Political activities for today as we have PSL Cricket Match, team movements and Marathon in Lahore which were all planned and announced much in advance